Сборная Англии по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал Евро

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии завоевали путевку в полуфинал чемпионата Европы, в серии пенальти победив Швейцарию.

Игра 1/4 финала прошла в Дюссельдорфе.

Основное время завершилось со счетом 1:1. На 75-й минуте Брил Эмболо вывеол сборную Швейцарии вперед. Победный для этой команды счет продержался пять минут: автором ответного гола стал Букайо Сака.

В дополнительное время счет не изменился в серии пенальти успешнее оказалась Англия – 5:3.

В полуфинале англичане сыграют с победителем пары Нидерланды - Турция, эти команды свой четвертьфинальный поединок проведут в субботу позднее (начало - 22:00 мск).