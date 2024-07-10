Полуфинал Евро онлайн. Нидерланды - Англия
Победитель матча в финале чемпионата Европы сыграет с Испанией
Нидерланды - Англия. 1:1
Фил Фоден попал в штангу, закручивая мяч в левый верхний угол ворот издали!!
Дюмфрис бил головой и попал в перекладину!
И все же Нидерланды попытались добраться до ворот англичан, заработали угловой
Сейчас на поле доминирует сборная Англии. Соперник же слишком скромен
Ого! Фил Фоден получил тонкий пас у угла вратарской площади голландцев и после пары обманных движений закатил мяч мимо вратаря. Защитник смог вынести мяч с линии ворот. Английские игроки дружно подняли руки, типа здесь был гол. Судья не менее убедительными жестами дал понять, что мяч линию ворот не пересек.
По ударам сейчас преимущество у Англии - 4:1. По ударам в створ - 2:1. Получается, Нидерланды реализовали пока один-единственный созданный момент
Интересный матч!
1:1. Харри Кейн реализовал пенальти, положив мяч в нижний левый от себя угол! Вратарь угадал направление, но до мяча не дотянулся!!
ГОЛ!
Пенальти!
Так, стоп! Судья пошел смотреть монитор-ВАР на предмет возможного пенальти! Когда Кейн наносил удар, нидерландский защитник попал ему в ногу!
Снова момент в штрафной площади Нидерландов! Сака выводил себя на ударную позицию, но мяч отскочил на Кейна, а тот в створ не попал!
Дальний удар Кейна! Нидерландский вратарь Вербрюгген с эти ударом справился!
Триппьер открылся на подачу в штрафную. Он был без опекуна-соперника, но замкнуть подачу на смог
Голландцы выбили мяч из штрафной. Но вскоре сфолили вновь. Уже правее от ворот, до которых, к тому же не очень близко (но не сказать, что совсем далеко)
Сборная Англии заработала право на штрафной на левом фланге атаки. Это шанс. Момент не для прямого удара, но качественный навес может помочь!
Сборная Нидерландов выходит вперед - 1:0! Хави Симонс получил мяч и, приблизившись к штрафной, пробил точно в ворота!!!
ГОЛ!
Сака уверенно преодолел с мячом расстояние в 10 метров. Есть нюанс: он курсировал поперек поля.
Впрочем, только что по одному подходу к чужим воротам соперники все же провели. Ну хоть что-то
Пока игра проходит исключительно в центральной части поля. Словно командам разрешили занимать только определенный участок
Любопытная деталь: если сегодня победит команда Нидерландов, в решающем матче повторится пара финала ЧМ-2010. Тогда Испания выиграла у голландцев - 1:0
Поехали! Матч начался!
Стартовый свисток матча Нидерланды - Англия прозвучит в 22:00. Главный судья - немец Феликс Цвайер. Меня зовут Владимир Нардин
Говорят, в Дортмунде случилась стычка между фанатами обеих сборных. Нидерландские любители футбола штурмовали один из баров и попытались отжать у англичан флаги. СМИ сообщили, что пять человек получили незначительные травмы. Чьих они (пострадавшие) будут – не уточняется. Надеемся, хотя бы на трибунах обойдется без мордобоя.
На групповом этапе сборная Англии победила Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала англичане в дополнительное время победили Словакию (2:1), уйдя от поражения на исходе основного времени. В четвертьфинале англичане по пенальти взяли верх над Швейцарией (основное и дополнительное время - 1:1).
Стартовый состав сборной Англии: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Марк Гехи, Фил Фоден, Джуд Беллингем, Кобби Майну, Деклан Райс, Букайо Сака, Харри Кейн
На групповом этапе Нидерланды победили Польшу (2:1), сыграли вничью с Францией (0:0) и уступили Франции (2:3). В 1/8 финала «оранжевые» разгромили Румынию (3:0), в четвертьфинале победили Турцию (2:1).
Стартовый состав сборной Нидерландов: Барт Вербрюгген, Дензел Думфрис, Стефан де Врей, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Хави Симонс, Тейани Рейндерс, Йерди Схаутен, Мемфис Депай, Коди Гакпо, Дониэлл Мален.
Победитель в финале сыграет с Испанией
Сегодня в Дортмунде определится второй финалист чемпионата Европы по футболу. В полуфинале сыграют сборные Нидерландов и Англии. Мы проведет текстовую трансляцию этой игры. Предлагаем присоединиться!
Добрый вечер, уважаемые любители футбола!