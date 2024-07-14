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Финал Евро-2024 онлайн: Испания - Англия

Финал Евро-2024 онлайн: Испания - Англия
Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

На групповом этапе сборная Англии победила Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала англичане в дополнительное время победили Словакию (2:1), уйдя от поражения на исходе основного времени. В четвертьфинале англичане по пенальти взяли верх над Швейцарией (основное и дополнительное время - 1:1), в полуфинале обыграли Нидерланды – 2:1.

Испания – единственная сборная, набравшая на групповом этапе девять очков из девяти возможных. Она одолела Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала испанцы разобрались с Грузией (4:1), в четвертьфинале взяли верх над Германией (2:1), в дополнительное время, в полуфинале обыграли Францию.

Стартовые составы:

Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Нико Уильмс, Альваро Мората.

Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Марк Гехи, Люк Шоу, Кобби Майну, Деклан Райс, Фил Фоден, Джуб Беллингем, Букайо Сака.

Сегодня состоится финал Испания - Англия. Матч пройдет в Берлине и стартует в 22:00 по московскому времени

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