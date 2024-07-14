Финал Евро-2024 онлайн: Испания - Англия

На групповом этапе сборная Англии победила Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала англичане в дополнительное время победили Словакию (2:1), уйдя от поражения на исходе основного времени. В четвертьфинале англичане по пенальти взяли верх над Швейцарией (основное и дополнительное время - 1:1), в полуфинале обыграли Нидерланды – 2:1.