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Названы стартовые составы сборных Испании и Англии на финал Евро

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Тренерские штабы сборных Испании и Англии по футболу обнародовали стартовые составы национальных команд на финальный матч чемпионата Европы-2024.

Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Нико Уильмс, Альваро Мората.

Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Марк Гехи, Люк Шоу, Кобби Майну, Деклан Райс, Фил Фоден, Джуб Беллингем, Букайо Сака.

Матч пройдет в Берлине в воскресенье и стартует в 22:00 мск.

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