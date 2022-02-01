В Китае выявили 24 новых случая COVID-19 у связанных с ОИ-2022 людей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Китае зарегистрировали 24 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, связанных с предстоящими зимними Олимпийскими играми в Пекине, сообщается во вторник на сайте оргкомитета "Пекин-2022".

Отмечается, что 16 новых случаев приходятся непосредственно на спортсменов и членов делегаций.

По данным оргкомитета игр в Пекине, за сутки проведено свыше 63,5 тыс. тестов на коронавирус среди тех, кто связан со спортивными соревнованиями.

Днем ранее в Китае выявили 37 случаев, связанных с Олимпиадой.

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.