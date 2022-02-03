Назван состав российских фигуристов на короткую программу командного турнира ОИ

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время тренировки Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по фигурному катанию определился с составом спортсменов, которые представят ее в короткой программе командного турнира зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

"В мужском одиночном катании нашу сборную представит Марк Кондратюк, в парах - Анастасия Мишина/Александр Галлямов, в танцах - Виктория Синицина/ Никита Кацалапов", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Короткая программа на командном турнире в этих дисциплинах запланирована на 4 февраля. Представительницу сборной России в женском одиночном катании назовут позднее, короткий прокат здесь пройдет 6 февраля.