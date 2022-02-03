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Две трети россиян решили следить за Играми в Пекине

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство граждан РФ информировано о предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине, смотреть трансляции соревнований собираются две трети участников опроса, сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Мы зафиксировали достаточно высокий уровень информированности об олимпийских играх. На сегодняшний день 83% (респондентов) знают об Олимпийских играх. Наиболее интересующиеся спортом - респонденты пенсионного и предпенсионного возраста. 92% респондентов этой возрастной категории заявили, что знают о предстоящих олимпийских играх", - сказал Мамонов в четверг о результатах опроса ВЦИОМ.

"В целом 66% наших респондентов заявили о том, что будут следить за ходом игр. При этом 17% будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, ещё 7% заявили, что будут смотреть только те соревнования, где у российских спортсменов есть шансы завоевать призовые места. 42% сказали, что будут смотреть трансляции в зависимости от интереса", - сказал социолог.

Опрос был проведён 29 января 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Игры-2022 официально стартуют 4 февраля и завершатся 20 февраля.

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