Олимпиада Пекин 2022

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Итальянка Фонтана и венгр Лю стали олимпийскими чемпионами по шорт-треку

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана выиграла соревнования на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Она победила в финальном заезде с результатом 42,48 секунды. Для Фонтаны это вторая олимпийская победа подряд на дистанции 500 метров.

"Серебро" у нидерландки Сюзанны Схюлтинг (42,57 секунды). Третьей финишировала канадка Ким Бутен (42,73).

Россиянка Елена Серегина по итогам полуфинала не смогла выйти в основной финал, однако стала победительницей финала B, став шестой в итоговом протоколе. Софья Просвирнова была дисквалифицирована за нарушение правил в четвертьфинале.

В мужских соревнованиях на 1000 метров победу одержал Шаолинь Шандор Лю, представляющий Венгрию. Его результат - 1 минута 26,74 секунд.

Вторым стал китаец Жэнь Цзывэй (1:26,78), третье место занял его соотечественник Ли Вэньлун (1:29,93).

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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