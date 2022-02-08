Олимпиада Пекин 2022

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Сборная Италии по керлингу выиграла Олимпиаду-2022 в парном миксте

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Итальянские керлингисты стали победителями пекинской Олимпиады-2022 в соревновании смешанных пар.

В финальном матче итальянцы (Стефания Константини и Амос Мосанер) одержали победу над Норвегией (Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен) со счетом 8:5.

В матче за бронзу пара из Швеции (Альмида де Валь и Оскар Эрикссон) обыграла Великобританию (Дженнифер Доддс и Брюс Моуэт) с результатом 9:3.

Представители России в данном виде программы соревнований не участвовали.

Олимпийский турнир по керлингу среди смешанных пар впервые прошел в 2018 году на Играх в Пхенчхане. Тогда победу одержала сборная Канады.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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