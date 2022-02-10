Олимпиада Пекин 2022

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Знаменосец сборной Ирана на ОИ-2022 попался на допинге

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Член сборной Ирана по горнолыжному спорту на Олимпиаде-2022 в Пекине Хусейн Савех-Шемшаки сдал положительный тест на допинг, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В его организме найдет запрещенный метаболит дегидрохлорметил-тестостерона, о результате сообщила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатория в Пекине. Спортсмен также был проинформирован и был временно отстранен. Ему запрещено участвовать в соревнованиях тренировкой или иной деятельности во время Олимпиады в Пекине.

При этом спортсмен выступить на Играх-2022, поскольку соревнования в его дисциплине должны пройти позднее.

Это первый официально обнародованный случай выявления положительного допинг-теста во время Олимпиады.

На церемонии открытия Олимпиады Савех-Шемшаки выступил в качестве знаменосца сборной Ирана.

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