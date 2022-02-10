Олимпиада Пекин 2022

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Норвежская лыжница Йохауг рада участию россиянок на Олимпиаде

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Норвежка Тереза Йохауг, выигравшая в лыжных гонках на Олимпийских играх-2022 в Пекине две золотые медали, положительно относится к соперничеству с россиянками.

"Я хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и я очень рада серебру Непряевой в скиатлоне. Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь", - приводит слова Йохауг "Матч ТВ".

Ранее после победы россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 норвежское издание NRK опубликовало материал о том, что лыжник из РФ и другие его соотечественники не должны были находиться в Пекине из-за допингового прошлого в стране. В ответ на это президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

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