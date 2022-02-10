Сборная США по лыжной акробатике выиграла Олимпиаду-2022 в миксте

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Фристайлисты из США стали победителями соревнований по лыжной акробатике среди смешанных команд на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В финальном раунде они набрали 338,34 баллов.

Второе место заняла команда Китая (324,22 баллов). Бронзу получила сборная Канады (290,98).

Российской команде, в состав которой входили Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин, не удалось квалифицироваться в финальный раунд соревнований, в итоговом протоколе они стали пятыми.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.