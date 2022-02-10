Нидерландская конькобежка Схаутен с рекордом ОИ выиграла забег на 5000 м
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландка Ирен Схаутен стала победительницей Игр-2022 в Пекине в забеге на 5000 м.
Ее время - 6 минут 43,51 секунды, что является новым олимпийским рекордом.
Схаутен стала двукратной олимпийской чемпионкой, первую золотую медаль она также выиграла в Пекине - на дистанции 3000 м.
Второе место заняла представительница Канады Изабель Вайдеман, уступившая победительнице 4,67 секунды.
Обладательницей бронзовой медали стала трехкратная олимпийская чемпионка Мартина Сабликова из Чехии (+6,58).
Россиянка Наталья Воронина показала шестое время, уступив Схаутен 13,48 секунды.