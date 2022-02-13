Российские керлингисты победили Италию на Олимпиаде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Команда Олимпийского комитета России по керлингу нанесла поражение соперникам из Италии в матче мужского кругового турнира Игр-2022 в Пекине.

Результат встречи – 10:7 в пользу россиян, в состав которых вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Это третья победа россиян при двух поражениях, отечественная команда по этому показателю делит четвертое место с Канадой.

В круговом этапе принимает участие десять команд, четыре лучшие сборные по его итогам выходят в полуфинал.

Следующий матч россияне проведут против лидера турнира, команды Швеции, выигравшей к настоящему моменту все пять матчей.