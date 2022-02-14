Китаянка Мэнтао Сюй выиграла Олимпиаду в лыжной акробатике

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Китайская фристайлистка Мэнтао Сюй победила в соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В финальной попытке она набрала 108,61 баллов.

Второе место заняла белоруска Анна Гуськова (107,95). Третий результат показала представительница США Меган Ник (93,76).

Россиянка Есения Пантюхова не смогла пробиться в решающий раунд соревнований и заняла в итоговом протоколе девятое место. Любовь Никитина и Анастасия Прыткова не преодолели квалификационную стадию.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.