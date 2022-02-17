Российская биатлонистка Казакевич пробежала эстафету на ОИ в день похорон отца

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонистка Ирина Казакевич выступила в эстафете в составе российской команды в день похорон отца, сообщила мать спортсменки Ольга Казакевич.

"Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться", - приводит слова Казакевич "Матч ТВ".

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов, в свою очередь, написал в телеграме, что причиной кончины 46-летнего Владимира Казакевича был рак.

Помимо Ирины Казакевич, за российскую команду выступили Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. По словам Аверьянова, о трагедии в семье Казакевич они узнали только после финиша гонки.

Как сообщалось, российская команда биатлонисток в эстафете в среду завоевала серебро.