Большунов будет знаменосцем команды России на церемонии закрытия ОИ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Лыжник Александр Большунов, ставший на Играх-2022 в Пекине трехкратным олимпийским чемпионом, будет знаменосцем команды Олимпийского комитета России, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Я хочу от лица всей нашей олимпийской делегации после консультации со всеми тренерами и спортсменами объявить, что Александр Большунов – наш знаменосец", - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

В субботу Большунов выиграл марафон, гонку с общего старта свободным ходом. До этого он в Пекине стал победителем гонки в скиатлоне и эстафете. Также на ОИ-2022 Большунов завоевал серебро в гонке раздельным стартом классическим ходом на дистанции 15 км и бронзу - в командном спринте.