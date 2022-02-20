Олимпиада Пекин 2022

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Экипаж бобслеиста Гайтюкевича стал седьмым в соревновании четверок на ОИ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж российского бобслеиста Ростислава Гайтюкевича занял седьмое место в соревновании четверок в рамках зимних Игр-2022 в Пекине.

Экипаж, в состав которого, помимо Гайтюкевича, вошли Михаил Мордасов Павел Травкин и Алексей Лаптев, уступил 1,85 секунды завоевавшему золото немецкому экипажу под управлением Франческо Фридриху.

Восьмым стал экипаж еще одного россиянина, Максима Андрианова, который вместе с Алексеем Зайцевым, Владиславом Жаровцевым и Дмитрием Лопиным проиграл первому месту 2,25 секунды.

Время Фридриха – 3 минуты 54,30 секунды.

Второе место занял экипаж немца Йоханнеса Лохнера (+0,37), третье – канадца Джастина Криппса (+0,79).

Олимпиада-2022 завершается в воскресенье.

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