ЦСКА второй раз за сезон обыграл "Спартак" в КХЛ

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Команда ЦСКА прервала четырехматчевую серию поражений и одержала победу над "Спартаком" в матче КХЛ в понедельник.

Встреча на "ЦСКА-Арене" завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу ЦСКА.

За армейцев два гола провел Максим Мамин, по одному - Егор Фатеев и Денис Гурьянов, за "Спартак" - Ансель Галимов и Александр Беляев.

19 декабря хоккеисты ЦСКА также одержали победу над "Спартаком", встреча завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу армейцев.

СКА и "Локомотив" в понедельник в Ярославле сыграли со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу ярославской команды, победитель определился в овертайме.

"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ (74 очка), ЦСКА - на второй строчке (59 очков), "Спартак" - четвертый (57 очков), СКА - на седьмом месте (55 очков).