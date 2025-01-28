Поиск

Российский боксер Григорий Дрозд дисквалифицирован за допинг

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд временно получил дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

Он отстранен на четыре года, наказание действует с 8 сентября нынешнего года. При этом 45-летний Дрозд в декабре 2017 года объявил о завершении карьеры.

Согласно отчету, нарушение датируется 28 сентября 2014 года. В сентябре прошлого года было объявлено о временном отстранении россиянина. Подозрения в нарушении антидопинговых правил базировались на данных московской антидопинговой лаборатории.

Чемпионским поясом WBC выступавший в первом тяжелом весе Григорий Дрозд владел с 2014 до 2016 года.

бокс Григорий Дрозд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" в четвертый раз за сезон обыграл ЦСКА в КХЛ

Молодежную сборную России по футболу не допустили на Евро и ОИ

ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы

Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Медведев и Рублев ухудшили свои позиции в рейтинге ATP

Медведев и Рублев ухудшили свои позиции в рейтинге ATP

Янник Синнер вновь выиграл Australian Open

Янник Синнер вновь выиграл Australian Open

Мбаппе оформил первый хет-трик в матче за "Реал"

Мбаппе оформил первый хет-трик в матче за "Реал"

Усман Нурмагомедов защитил титул Bellator в легком весе

Шестерых жителей КЧР привлекли к ответственности за неуважение к гимну России

Мэдисон Киз победила Арину Соболенко и впервые выиграла Australian Open

Мэдисон Киз победила Арину Соболенко и впервые выиграла Australian Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });