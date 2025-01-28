Российский боксер Григорий Дрозд дисквалифицирован за допинг

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд временно получил дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

Он отстранен на четыре года, наказание действует с 8 сентября нынешнего года. При этом 45-летний Дрозд в декабре 2017 года объявил о завершении карьеры.

Согласно отчету, нарушение датируется 28 сентября 2014 года. В сентябре прошлого года было объявлено о временном отстранении россиянина. Подозрения в нарушении антидопинговых правил базировались на данных московской антидопинговой лаборатории.

Чемпионским поясом WBC выступавший в первом тяжелом весе Григорий Дрозд владел с 2014 до 2016 года.