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Тяжеловес АСА Богатырев выступил против критики Павловича за бой в UFC

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля тяжеловес АСА Адам Богатырев заступился за соотечественника Сергея Павловича, чей победный поединок с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250 получил нелестные оценки.

СпортРоссиянин Павлович победил Розенстрайка на турнире UFCЧитать подробнее

"Я не понимаю людей, которые критикуют Сергея Павловича. Нужно понимать, на каком этапе карьеры он сейчас находится. Уступил досрочно Аспиналлу, потом проиграл в принципиальном поединке против Александра Волкова, оставив в душе осадок. Сейчас ему было жизненно необходимо побеждать. Он, насколько мог, обострял, не давал ничего сделать сопернику и забрал бой очень уверенно", - сказал Богатырев "Интерфаксу".

"Да, не хватило зрелища, но, во-первых, поединок делают два человека, а, во-вторых, это был тот самый случай, когда работа на результат важнее зрелища для фанатов. Не сомневаюсь, что Сергей вернется и продемонстрирует еще свою былую нокаутирующую мощь", - отметил собеседник агентства.

Поединок представителей тяжелого веса состоялся 1 февраля. По итогам трех раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей. Многие эксперты раскритиковали бой, назвав его неинтересным. В частности, глава UFC Дана Уайт охарактеризовал как "ужасный".

UFC Адам Богатырев Сергей Павлович
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