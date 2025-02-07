Судью по гимнастике отстранили за подтасовку результатов в пользу экс-россиянки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Дисциплинарная комиссия Фонда этической гимнастики (GEF) на четыре года отстранила арбитра из Кипра Евангелию Трикомити. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким наказанием киприотка подвергнута за подтасовку результатов на чемпионате Европы-2024 по художественной гимнастике. Речь идет о соревновании в многоборье, которое выиграла гимнастка сборной Кипра бывшая россиянка Вера Туголукова и завоевала путевку на Олимпийские игры.

На победу также претендовала спортсменка из Польши Лилиана Левиньская. Сообщается, что она воспользовалась возможностью заблокировать оценки других судей, в результате Тугокулова опередила польскую соперницу.

Судьб Трикомити признали виновной в манипулировании оценками на чемпионате Европы, на четыре года отстранили от любой деятельности, связанной с гимнастикой, за исключением тренерской.