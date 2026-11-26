Федерация подтвердила участие российских лыжников в гонках в Финляндии и Норвегии

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Департамент лыжных гонок Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) официально подтвердил, что россияне Наталья Терентьева, Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков примут участие на первых этапах Кубка мира в Финляндии и Норвегии.

Эти лыжники вошли в заявку на гонки.

"Изначально планировалось участие делегации из 16 спортсменов, однако из-за введённых ограничений со стороны Финляндии и Норвегии, спортсмены со статусом AIN даже при наличии действующей визы в настоящее время не могут въехать в эти страны. Тем не менее, в стартах примут участие российские лыжники, которые находились в странах ЕС на предсезонной подготовке", - говорится в заявлении на сайте ФЛССР.

При этом отмечается, что "команда спортсменов и персонала, находившаяся в России и имеющая статус AIN, к сожалению, не сможет принять участие в этапах в Руке и Тронхейме".

"Решение о выезде спортсменов с нейтральным статусом на следующие этапы Кубка мира, на "Тур де Ски" и чемпионат мира будет приниматься исходя из фактической политической обстановки и возможности получения необходимых разрешений", - заявили в федерации.

Этап Кубка мира в финской Руке пройдет 27-29 ноября, в норвежском Тронхейме – 4-6 декабря.