ЦСКА впервые в сезоне победил "Спартак" в КХЛ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на выезде со счетом 5:1 обыграл столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублями отметились Иван Дроздов и Марат Хайруллин, еще одну шайбу забросил Райли Савчук. У хозяев льда на исходе встречи отличился Даниил Пивчулин.

Эта победа стала для ЦСКА первой над "Спартаком" в текущем сезоне: ранее красно-белые дважды обыгрывали армейцев.

ЦСКА с 46 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак", набравший 35 очков, располагается на пятом месте.