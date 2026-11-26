Определились все пары плей-офф Кубка России по футболу

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Стали известны все пары плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России по футболу сезона-2026/2027.

Путь РПЛ (первые матчи пройдут 1–3 марта 2027 года, ответные — 15–17 марта):

"Динамо" (Москва) — "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Спартак" (Москва) — ЦСКА (Москва)

"Краснодар" — "Крылья Советов" (Самара)

"Ростов" — "Оренбург"

Путь регионов (матчи пройдут 16–18 марта 2027 года):

"Факел" (Воронеж) — "Нижний Новгород"

"СКА-Хабаровск" — "Акрон" (Тольятти)

"Волга" (Ульяновск) — "Рубин" (Казань)

"Волна" (Нижегородская область) — "Балтика" (Калининград)

Победители противостояний в Пути РПЛ определятся по сумме двух матчей. В Пути регионов предусмотрены по одному матчу в парах.

Команды, уступившие в парах Пути РПЛ, продолжат выступление на втором этапе Пути регионов. Уступившие в парах Пути регионов покидают турнир.

Действующим обладателем трофея является "Спартак".