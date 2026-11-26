"Спартак" и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московских "Спартака" и ЦСКА сыграют друг с другом в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.

В заключительном туре группового этапа "Спартак" уступил в гостях "Оренбургу" со счетом 0:1, на 66-й минуте гол забил Ренат Голыбин.

Команды набрали по 13 очков. "Спартак" разместился на первом месте в группе А, опередив "Оренбург" за счет более крупной (5:1) победы над ним в домашнем матче.

В четвертьфинале Пути РПЛ "Спартак" сыграет с клубом, занявшим второе место в группе В – им оказался ЦСКА.

"Оренбург", в свою очередь, сыграет с победителем группы В "Ростовом".

По регламенту первые две команды выходят в плей-офф Пути РПЛ, третья – в плей-офф Пути регионов, четвертая выбывает из розыгрыша.

Третье место в группе А занял "Рубин" (6 очков), четвертое – "Родина" (4).

"Спартак" - действующий обладатель Кубка России.