Поиск

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого выиграл Суперкубок Китая

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Шанхая Шэньхуа", главным тренером которого является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, второй раз подряд выиграли Суперкубок.

В матче за этот трофей они обыграли чемпиона страны команду "Шанхай Порт" - 3:2.

К добавленному ко второму тайму время "Шанхай Шэньхуа" уступал со счетом 1:2, однако голы на 90+4 и 90+7 минутах помогли подопечным россиянина одолеть соперника и выиграть трофей.

Год назад "Шанхай Шэньхуа" выиграл Суперкубок Китая также под руководством Слуцкого.

Леонид Слуцкий Шанхай Шэньхуа футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" вышел в финал Зимнего кубка РПЛ

ФК "Спартак" объявил о переходе нападающего сборной Тринидада и Тобаго

Судью по гимнастике отстранили за подтасовку результатов в пользу экс-россиянки

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов

"Локомотив" первым завоевал путевку в плей-офф КХЛ

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Криштиану Роналду планирует стать владельцем нескольких футбольных клубов

Криштиану Роналду планирует стать владельцем нескольких футбольных клубов

Овечкин забил на последней секунде и сократил отставание от Гретцки

"Зенит" по пенальти обыграл ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ

ИИХФ определится с возможным участием россиян в сезоне-2026/27 в мае этого года

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });