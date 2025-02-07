"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого выиграл Суперкубок Китая

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Шанхая Шэньхуа", главным тренером которого является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, второй раз подряд выиграли Суперкубок.

В матче за этот трофей они обыграли чемпиона страны команду "Шанхай Порт" - 3:2.

К добавленному ко второму тайму время "Шанхай Шэньхуа" уступал со счетом 1:2, однако голы на 90+4 и 90+7 минутах помогли подопечным россиянина одолеть соперника и выиграть трофей.

Год назад "Шанхай Шэньхуа" выиграл Суперкубок Китая также под руководством Слуцкого.