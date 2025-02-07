"Зенит" вышел в финал Зимнего кубка РПЛ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 обыграли "Ростов" (Ростов-на-Дону) в матче группового этапа проходящего в ОАЭ Зимнего кубка РПЛ.

В составе "Зенита" на 34-й и 85-й минутах голы провели Ильзат Ахметов и Лусиано Гонду соответственно. У "Ростова" на 89-й минуте отличился Максим Радченко.

"Зенит" набрал 5 очков и финишировал на первом месте в группе А. Второе место занял ЦСКА (4), третье – "Ростов" (0).

"Зенит" вышел в финал турнира, где встретится с лучшей командой группы А.