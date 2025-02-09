Вагаев и Гасанов стали победителями Гран-при АСА

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец Абубакар Вагаев победил Альберта Туменова в главном поединке турнира АСА 183 в Краснодаре.

Победу Вагаеву присудили единогласным решением судей.

В результате Вагаев стал победителем Гран-при АСА в полусреднем весе, лишив Туменова пояс чемпиона организации. Его секундантом был занимающий третью строчку рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев.

Для экс-бойца UFC Туменов завершилась серия из восьми побед.

В со-главном событии турнира АСА 183 Магомедрасул Гасанов единогласным решением судей победил Шамиля Абдулаева в финале Гран-при АСА в среднем весе. Гасанов в пятый раз защитил пояс АСА.

Также в главном карде шоу в Краснодаре россиянин Юсуф Раисов в первом раунде нокаутировал казахстанца Артема Резникова.