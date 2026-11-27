Фетисов заявил о полном крахе мирового спортивного правосудия и утрате влияния МОК

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что Международный олимпийский комитет утратил рычаги управления мировым спортом.

"Мне кажется, МОК утратил свое влияние как главенствующая организация. Сейчас идет большая игра по унижению нашей страны. Мое мнение, которое я не раз высказывал: надо просто уходить оттуда и не ждать, пока они нас позовут, чтобы мы каждый раз унижались с дополнительными требованиями вроде отказа от бабушки, дедушки, истории своей страны или президента", - сказал Фетисов на пресс-конференции в пятницу.

"Без эмоций: судебная система в мире не работает. Международный олимпийский комитет сегодня вообще не управляет мировым спортом, хотя это его прямая ответственность", - посетовал он.

Фетисов считает, что "нужно последовать призыву наших лидеров о реформе ООН и забрать часть функций у международных спортивных структур из-за попирания прав".

"Вдумайтесь: мальчишки и девчонки тренируются, чтобы стать олимпийскими чемпионами, это мечта любого спортсмена в мире. Кто дает право президенту МОК или федерации не пускать наших спортсменов на соревнования? Парадокс в том, что Канада, гордящаяся изобретением хоккея, не пускает наших мальчишек на чемпионат мира, о котором они мечтали. При этом десятки игроков из России выступают в формах канадских клубов НХЛ. О чем вы вообще думаете?" - задался вопросом Фетисов.

Ранее CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России к участиям в соревнованиях под ее эгидой. Но несколько европейских хоккейных федераций, включая Швецию, Финляндию, Чехию и Латвию, заявили, что их команды откажутся от участия в матчах с Россией. Канада, где в конце декабря стартует молодежный ЧМ, объявила о решении не выдавать визы россиянам. Запрет на участие в турнире распространяется даже на тех игроков, у которых уже есть действующие визы.

На последних летней и зимней Олимпиадах российские спортсмены выступали в усеченных составах, под нейтральным флагом и только в индивидуальных стартах.