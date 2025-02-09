Ирландский боксер скончался спустя неделю после получения травмы во время боя

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ирландский боксер Джон Куни после травмы, полученной неделю назад в ходе поединка в Белфасте, сообщает The Guardian со ссылкой на его промоутера Марка Данлопа.

28-летний спортсмен проиграл бой валлийцу Натану Хауэллсу, поединок был остановлен в девятом раунде. Куни был госпитализирован с внутричерепным кровоизлиянием, ему была сделана операция. В заявлении говорится, что несмотря на усилия врачей боксер умер в реанимации.

Этот бой был его первой защитой титула чемпиона мира во втором полулегком весе по версии Celtic. Он завоевал его в ноябре 2023 года в поединке против Лиэма Гейнора.