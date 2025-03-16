Мутабалиев предположил, что россиянки завоюют на ЧМ по боксу три-четыре золота

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Мутабалиев доволен промежуточным результатом команды на чемпионате мира в Нише (Сербия).

"Результат неплохой – с учетом того, что не так давно наша команда не могла занять лидирующие места в женском боксе", - сказал Мутабалиев в преддверии финалов ЧМ, где свои поединки проведут пять россиянок.

"Я рассчитываю, что все наши спортсменки могут выиграть, но, если быть более конкретным, три-четыре золотые медали мы можем увезти с этого чемпионата", - отметил он.

Главный тренер сборной напомнил, что на чемпионате мира в Индии в 2023 году команда стала третьей в общекомандном зачете, после чего тренерский штаб вместе с федерацией "провели определенную работу, сделали коррективы".

"Это оправдало себя: те тренировочные мероприятья, которые были запланированы, те международные матчевые встречи дали свои плоды, и я считаю, что это все мы можем наблюдать на этом чемпионате", - подчеркнул Мутабалиев.

Тренер высоко оценил поединки всех двенадцати россиянок, несмотря на то, что не все из них смогли попасть в число призеров.

"Ни к одной спортсменке нет претензий, все проявили свои лучшие качества. Немножко не хватило где-то боевой практики, опыта", - оценил ситуацию он.

Финальные поединки пройдут в воскресенье вечером.

Как сообщалось, в финалы вышли пять российских спортсменок: Юлия Чумгалакова (весовая категория – до 48 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг) Елена Гапешина (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг). Финальные поединки пройдут в воскресенье.

Россиянки выступают под государственной символикой РФ.