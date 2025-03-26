В Иране анонсировали товарищеский матч со сборной России по футболу

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сборная Ирана по футболу проведет товарищескую игру с национальной командой России. Об этом, ссылаясь на президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, сообщает агентство ISNA.

Ожидается, что матч пройдет 4 октября, где именно – не уточняется. Кроме того, 12 октября иранцы планируют сыграть с Чили.

Обе игры пройдут в рамках подготовки сборной Ирана к участию в чемпионате мира-2026, путевку на турнир команда завоевала накануне.

В марте сборная России провела две товарищеские встречи – против Гренады и Замбии. Оба матча завершились победами россиян со счетом 5:0.

6 июня сборная России дома сыграет с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде – с Белоруссией.