Хет-трик Сошникова помог "Адмиралу" выйти вперед в серии КХЛ с "Трактором"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" в овертайме выиграл у челябинского "Трактора" в третьем матче серии стартового раунда плей-офф в Континентальной хоккейной лиге.

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 0:1, 1:0) в пользу "Адмирала".

Хет-трик в составе хозяев оформил Никита Сошников, отличившийся на 4-й, 14-й и 77-й минутах. Также точный бросок в ворота "Трактора" также нанес Либор Шулак.

Авторы голов в составе "Трактора": Стивен Кэмпфер (32), Артем Блажиевский (33), Семен Дер-Аргучинцев (42).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Адмирала". Следующий матч серии пройдет 2 апреля во Владивостоке.