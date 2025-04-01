Российский боксер Шумков счел, что для Тима Цзю бой со Спенсером будет нелегким

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион мира IBA, бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион Европы-2024, боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков считает, что американец Джозеф Спенсер доставит проблемы выступающему за Австралию экс-обладателю пояса WBО в первом среднем весе Тиму Цзю в предстоящем поединке.

"Признаюсь честно, за карьерой Тима Цзю я активно не наблюдал. Смотрел его предыдущий поединок с Бахрамом Муртазалиевым, это было очень красиво! Полное доминирование со стороны Бахрама. Но думаю, что Тим может вернуться на высокий уровень. Для этого ему нужно, как минимум, выигрывать Спенсера 6 апреля. Я уверен, что это будет нелегко для Цзю, хотя Тим и идет явным фаворитом", - сказал Шумков "Интерфаксу".

Бой состоится 6 апреля в австралийском Ньюкасле.

На счету Цзю на профессиональном ринге 24 победы (17 – нокаутом), после которых последовали два поражения. В марте 2024 года Цзю раздельным решением судей проиграл американцу Себастьяну Фундоре и потерял пояс WBO (на кону того боя стоял и титул WBC), а в октябре 2024 года техническим нокаутом в третьем раунде проиграл чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.

Спенсер выиграл 19 боев (11 – досрочно).