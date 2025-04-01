Поиск

"Северсталь" сократила отставание в серии плей-офф КХЛ со "Спартаком"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты череповецкой "Северстали" нанесли поражение московскому "Спартаку" в четвертом матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Череповце завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) в пользу хозяев.

В составе "Северстали" голы провели Иван Иванцов (24-я, 60-я (в пустые ворота) минуты), Давид Думбадзе (26), Александр Скоренов (38), Иван Подшивалов (41).

У "Спартака" авторами голов стали Даниил Орлов (5), Михаил Мальцев (45).

Это первая победа клуба из Череповца в этой серии, предыдущие три матча выиграл "Спартак". Москвичи, таким образом, ведут в серии до четырех побед – 3-1.

Третий матч пройдет 3 апреля в Москве.

КХЛ Северсталь Спартак хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев выбыл из топ-10 мирового рейтинга

Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA 1000 в парном разряде

Овечкин до четырех голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин до четырех голов сократил отставание от рекорда Гретцки

"Зенит" в большинстве разгромил "Рубин" и закрепился на втором месте в РПЛ

"Зенит" в большинстве разгромил "Рубин" и закрепился на втором месте в РПЛ

"Ахмат" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" с разгромом выиграл у "Факела"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" с разгромом выиграл у "Факела"

Московское "Динамо" разгромило "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Московское "Динамо" разгромило "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии

Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии

Главный тренер сборной Бразилии уволен после разгрома от Аргентины

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });