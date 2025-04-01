"Северсталь" сократила отставание в серии плей-офф КХЛ со "Спартаком"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты череповецкой "Северстали" нанесли поражение московскому "Спартаку" в четвертом матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Череповце завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) в пользу хозяев.

В составе "Северстали" голы провели Иван Иванцов (24-я, 60-я (в пустые ворота) минуты), Давид Думбадзе (26), Александр Скоренов (38), Иван Подшивалов (41).

У "Спартака" авторами голов стали Даниил Орлов (5), Михаил Мальцев (45).

Это первая победа клуба из Череповца в этой серии, предыдущие три матча выиграл "Спартак". Москвичи, таким образом, ведут в серии до четырех побед – 3-1.

Третий матч пройдет 3 апреля в Москве.