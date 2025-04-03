Овечкин до двух голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом в гостевой игре против "Каролины" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Точный бросок российского хоккеиста состоялся на последней минуте второго периода и оказался единственным у столичной команды. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу "Каролины".

Для 39-летнего Овечкина этот гол стал 892-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекорда Уэйна Гретцки сократилось до двух голов, а для того, чтобы самому стать рекордсменом, Овечкину осталось трижды поразить ворота соперников.

Ближайший матч "Вашингтона" состоится в ночь на 5 апреля: команда дома сыграет с "Чикаго". Всего до окончания регулярного чемпионата ей осталось провести семь встреч.