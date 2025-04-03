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Минское "Динамо" со счетом 7:0 разгромило ЦСКА и вышло вперед в серии плей-офф

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты минского "Динамо" с крупным счетом разгромили ЦСКА в пятом матче стартовой серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Игра в столице Белоруссии завершилась со счетом 7:0 (4:0, 3:0, 0:0) в пользу минчан.

Авторы голов: Егор Бориков (2-я, 12-я минуты), Сэм Энас (11), Роб Хэмилтон (20), Роман Горбунов (24, 28), Андрей Стась (24).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Динамо". Следующий матч пройдет 5 апреля в Москве.

Динамо Минск ЦСКА хоккей КХЛ
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