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"Трактор" и "Салават Юлаев" вышли вперед в сериях плей-офф КХЛ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты челябинского "Трактора" в овертайме победили владивостокский "Адмирал" в пятом матче стартовой серии плей-офф КХЛ.

Встреча в Челябинске завершилась в овертайме со счетом 5:4 (0:3, 0:1, 4:0, 1:0) в пользу хозяев. При этом челябинцы уступали по ходу матча со счетом 0:4.

В составе "Трактора" голы провели Григорий Дронов (48-я минута), Андрей Светлаков (49), Максим Шабанов (53), Стивен Кэмпфер (59), Семен Дер-Аргучинцев (62).

Авторы голов в составе "Адмирала": Вячеслав Основин (6, 16), Даниил Гутик (8, Павел Шэн (32).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Трактора". Следующий матч пройдет 6 апреля во Владивостоке.

Кроме того, уфимский "Салават Юлаев" дома победил новосибирскую "Сибирь" - 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).

Хет-трик оформил Шелдон Ремпал (19, 39, 50), по разу отличились Деннис Ян (52), Джош Ливо (59, в пустые ворота).

В составе "Сибири" точные броски нанесли Энди Андреофф (6), Тейлор Бек (57).

"Салават Юлаев" повел в серии – 3-2. В следующий раз команды встретятся 6 апреля в Новосибирске.

Трактор Сибирь Салават Юлаев Адмирал КХЛ хоккей
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