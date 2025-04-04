Ислам Омаров признан лучшим бойцом АСА-2024

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион лиги АСА в полулегком весе 27-летний Ислам Омаров получил награду лучшему бойцу лиги по итогам 2024 года. Торжественная церемония АСА Awards прошла в Москве в пятницу.

В прошлом году непобежденный (16 побед в 16 поединках) Омаров одержал две досрочные победы - над Алексеем Полпудниковым и Курбаном Тайгибовым. В бою с последним Омаров выиграл и Гран-при АСА в полулегком весе.

В номинации "Нокаут года" победил Биберт Туменов - за досрочное завершение боя против победителя Гран-при PFL бразильца Рауша Манфио.

Лучшим боем года признали поединок Глеба Хабибуллина и Бехруза Зухурова: он состоялся в августе и завершился победой Хабибуллина единогласным решением судей.

В номинации "Сабмишен года" лучшим стал иранский тяжеловес Пуйа Рахмани.

Медиа-бойцом признан Вартан Асатрян.

Лучшим дебютантом назван Узаир Абдураков.

Ближайший турнир АСА состоится 11 апреля в Минске. В главном бою турнира АСА 185 встретятся белорус Денис Магер и россиянин Андрей Кошкин.