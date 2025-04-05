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Дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Чикаго" в НХЛ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" со счетом 5:3 обыграли "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел два гола – на 4-й и 47-й (в большинстве) минутах. Это позволило россиянину повторить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах лиги – по 894.

СпортОвечкин повторил рекорд Гретцки, забив 894-й гол в регулярных чемпионатах НХЛЧитать подробнее

На исходе игры 39-летний Овечкин нанес несколько опасных бросков по воротам соперника, но в этих случаях голкипер "Чикаго" Спенсер Найт был надежен.

Все это происходило на глазах самого Гретцки, который в составе специальной делегации в последнее время посещает каждый матч с участием Овечкина, чтобы быть готовым сразу же поздравить россиянина с новым рекордом.

Между тем, для достижения отметки 894 гола Овечкин потратил на один матч меньше Гретцки – 1486 против 1487.

Следующий матч "Вашингтон" проведет против "Нью-Йорк Айлендерс" 6 апреля, начало – 19:30 мск.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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