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"Ак Барс" сравнял счет в серии плей-офф с "Автомобилистом"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили екатеринбургский "Автомобилист" в шестом матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Казани завершилась со счетом 5:1 (4:0, 1:0, 0:1).

Голы в составе "Ак Барса" провели Никита Дыняк (3-я минута), Митчелл Миллер (4), Александр Барабанов (5), Эрик О'Делл (13, 33).

"Автомобилист" ответил голом Данила Романцева (58).

Счет в серии до четырех побед стал равным – 3-3. Решающая игра пройдет в Екатеринбурге 7 апреля.

Автомобилист Ак Барс КХЛ хоккей
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