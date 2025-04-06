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"Вашингтон" уступил "Айлендерс" в историческом матче Овечкина

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" со счетом 1:4 уступили "Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

СпортОвечкин побил рекорд ГретцкиОвечкин побил рекорд ГретцкиЧитать подробнее

В составе столичного клуба на восьмой минуте отличился капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Он поразил ворота своего соотечественника Ильи Сорокина.

Этот гол стал 895-м для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин побил исторический рекорд Уэйна Гретцки: на счету завершившего в 1999 году карьеру канадца 894 гола.

Сразу после гола российского хоккеиста игра в Нью-Йорке была прервана для проведения церемонии, в ходе которой Гретцки поздравил Овечкина с достижением. На церемонии, в том числе, присутствовала семья Овечкина, включая его маму – двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Татьяну Овечкину.

Для того, чтобы покорить рекорд, россиянину потребовалось 1487 матчей.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей Уэйн Гретцки
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