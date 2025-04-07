Овечкин признан единственной звездой дня в НХЛ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала капитана "Вашингтона" Александра Овечкина лучшим игроком дня в НХЛ.

Причем, как отмечается на сайте лиги, 39-летний россиянин получил статус сразу трех звезд игрового дня.

6 апреля вечером Овечкин поразил ворота "Айлендерс" (1:4) и побил исторический рекорд НХЛ. Его шайба стала 895-й в карьере в регулярных чемпионатах лиги, он обошел канадца Уэйна Гретцки, завершившего карьеру в 1999 году. Тогда же Гретцки и забросил свою 894-ю шайбу.