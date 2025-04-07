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Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В отчетный период 39-летний россиянин набрал 6 (5+1 по системе "гол+пас") очков в четырех матчах. Один из его голов стал рекордным: забросив свою 895-ю шайбу, Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894) и стал самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов.

Второй звездой недели стал нападающий "Монреаля" Ник Сузуки, третьей – форвард "Сент-Луиса" Роберт Томас. Оба – канадцы.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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