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Российский боксер Бивол лишился статуса абсолютного чемпиона мира

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Всемирный боксерский совет (WBC) лишил россиянина Дмитрия Бивола чемпионского пояса по версии организации в полутяжелом весе. Об этом сообщается на сайте WBC.

Ранее сообщалось, что Бивол отказался защищать титул по версии WBC в поединке против Дэвида Бенавидеса.

"Всемирный боксерский совет желает Биволу успехов в его будущих начинаниях и подтверждает Дэвида Бенавидеса в качестве чемпиона мира в полутяжелом весе", - говорится в сообщении.

Таким образом, Бивол лишается статуса абсолютного чемпиона мира. Им он стал в феврале этого года, победив в поединке-реванше соотечественника Артура Бетербиева.

бокс Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Дэвид Бенавидес
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