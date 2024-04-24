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Металлург" в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина КХЛ

Металлург" в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина КХЛ
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" стал обладателем Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

В финальной серии он взял верх над ярославским "Локомотивом", выиграв серию со счетом 4-0. Четвертую победу "Металлург" одержал в среду в Ярославле - 2:1.

Таким образом, "Металлург" выиграл Кубок Гагарина в третий раз в истории, до этого магнитогорцы становились триумфаторами турнира в 2014 и 2016 годы.

По числу титулов "Металлург" сравнялся с ЦСКА и "Ак Барсом".

Предыдущим обладателем трофея был ЦСКА, но на этот раз он выбыл в первом раунде.

Локомотив Металлург Кубок Гагарина КХЛ хоккей
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