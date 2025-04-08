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"Арсенал" разгромил "Реал" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Арсенала" со счетом 3:0 победили испанский "Реал" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Лондоне.

На 58-й и 70-й минутах голы (оба – со штрафных) провел Деклан Райс. На 75-й отличился Микель Мерино.

На 90+4 минуте в составе "Реала" был удален получивший два предупреждения Эдуарду Камавинга.

Ответная встреча состоится 16 апреля в Мадриде.

В другом матче игрового вечера итальянский "Интер" в Мюнхене обыграл немецкую "Баварию" - 2:1.

На 38-й минуте Лаутаро Мартинес вывел "Интер" вперед". На 85-й Томас Мюллер сравнял счет. На 88-й минуте Давиде Фраттези забил победный для "Интера" мяч.

Ответный матч пройдет 16 апреля в Милане.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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