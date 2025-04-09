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Три медали завоевали россияне во второй день ЧЕ по вольной борьбе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские борцы вольного стиля завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Братиславе.

Обладателем награды высшего достоинства стал Заур Угуев (весовая категория – до 61 кг). Второе место занял Заурбек Сидаков (до 74 кг), третье - Артур Найфонов (до 86 кг).

Всего на счету российских "вольников" пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

На чемпионате Европы в Словакии россияне выступают в качестве нейтральных атлетов.

вольная борьба
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