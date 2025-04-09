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"Барселона" разгромила "Боруссию" в первом матче 1/4 финала в ЛЧ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 4:0 победили немецкую "Боруссию" (Дортмунд) в первом матче в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Испании.

Голы в составе каталонской команды забили Рафинья (25-я минута), Роберт Левандовски (48, 66), Ламин Ямаль (77).

Ответная игра пройдет в Германии 15 апреля.

В параллельно шедшем матче французский "Пари Сен-Жермен" на своем поле со счетом 3:1 взял верх над английской "Астон Виллой".

На 35-й минуте Морган Роджерс вывел "Астон Виллу" вперед. ПСЖ ответил тремя голами, их авторами стали Дезире Дуэ (39), Хвича Кварацхелия (49), Нуну Мендеш (90+2).

Ответный матч пройдет в Англии 15 апреля.

Барселона ПСЖ Боруссия Астон Вилла
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